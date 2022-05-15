Erol Bulut: "Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum" - Son Dakika
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Erol Bulut: "Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum"

15.05.2022 23:30

- Erol Bulut: "Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Oyuna aldığımız arkadaşlardan katkı alamadık" "Basit hatalarda 2 gol yedik" Spor Toto Süper Lig'in 37.

- Erol Bulut: "Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Oyuna aldığımız arkadaşlardan katkı alamadık"

"Basit hatalarda 2 gol yedik"

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Çok adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, maç ile ilgili konuşulacak çok şey olduğunu söyledi. Maçın adaletli olmadığını belirten Bulut, "Maç ile konuşulacak çok şey var aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hakemlerden mi başlayayım, bizim kaçırdığımız net pozisyonlardan mı başlayayım. Herkes zaten izledi. Çok adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum. İlk yarıda Maxim'in pozisyonu kesin kırmızı kart verilmesi gerekirken ofsayt pozisyonu olarak değerlendirildi. Akşama televizyonlarda hakemlerimiz de izleyebilir" şeklinde konuştu.

"Oyunu soktuğumuz arkadaşlarımızdan katkı göremedik"

Yapılan basit hatalardan 2 gol yediklerini belirten Bulut, "Nitekim sadece oraya bakmaksızın yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Rakip öne geçti duran toptan. Beraberliği ve hatta öne geçme pozisyonları yeterince vardı. Kolayca bunları harcadık. 3-0 bir mağlubiyet yaşadık. 80. dakikadan sonra oyuna soktuğumuz arkadaşlarımızdan katkıyı göremedik. Bu da hoca olarak bana yazar. Bir dakikada iki gol yememiz güzel bir görüntü değil. Yaptığımız basit hatalardan yediğimiz 2 gol oldu. Maçın sonucu da bu şekilde olmamalıydı en azından buradan bir puan alıp gidebilirdik" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut: Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum
Erol Bulut: Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum
Erol Bulut: Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum
Erol Bulut: Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum

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Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından Gaziantep FK maçının ardından Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum' - Son Dakika


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