Ertuğrul Sağlam: "Yiğit düştüğü yerden kalkar" - Son Dakika
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Ertuğrul Sağlam: "Yiğit düştüğü yerden kalkar"

17.05.2022 11:36
Ertuğrul Sağlam: "Yiğit düştüğü yerden kalkar"

Bursaspor'u 2009-2010 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Bursa şehri 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' sözünü hayata geçirecek güç, birikim ve inanca sahiptir" dedi.

Bursaspor'u 2009-2010 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Bursa şehri 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' sözünü hayata geçirecek güç, birikim ve inanca sahiptir" dedi.

TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'u 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu yapan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, duygu yüklü bir açıklama yayımladı. Sağlam açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türk futbol tarihine altın harflerle yazılan 2010 Bursaspor şampiyonluğunun yıl dönümünde Merhum Başkan İbrahim Yazıcı başta olmak üzere büyük zaferde emeği olan herkesi saygı ve minnetle anıyorum. Bugün gelinen noktada Bursaspor'un ait olduğu yere yeniden geleceğinden de emin olduğumu ifade etmeliyim. Bursa şehri 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' sözünü hayata geçirecek güç, birikim ve inanca sahiptir." - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Sağlam, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' - Son Dakika


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