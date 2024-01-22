- Erzurum'da maç sonunda arbede

ERZURUM - Erzurum'da oynanan amatör küme maçı sonrası yaşanan arbede güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sona erdi.

Erzurum 1. Amatör Lig'in ikinci haftasında Erzurum Üniversiteli Gençler ile Yakutiyespor, 3 Temmuz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi EÜGSK, 1-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları da birbirine girdi. Polis ekiplerinin sahaya inmesiyle birlikte taraflar ayrıldı.

Sarı ve kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta Yakutiyespor'a 3 kırmızı kart çıkarken, EÜGSK de 1 kırmızı kart gördü.