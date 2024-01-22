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Erzurum'da maç sonunda arbede - Son Dakika
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Erzurum'da maç sonunda arbede

Erzurum'da oynanan amatör küme maçı sonrası yaşanan arbede güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sona erdi. Erzurum Üniversiteli Gençler ile Yakutiyespor arasındaki maçta, bitiş düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi. Polis ekiplerinin sahaya inmesiyle taraflar ayrıldı. Maçta Yakutiyespor'a 3 kırmızı kart çıkarken, EÜGSK de 1 kırmızı kart gördü.

Erzurum\'da maç sonunda arbede
22.01.2024 - 22:35,
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- Erzurum'da maç sonunda arbede

ERZURUM - Erzurum'da oynanan amatör küme maçı sonrası yaşanan arbede güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sona erdi.

Erzurum 1. Amatör Lig'in ikinci haftasında Erzurum Üniversiteli Gençler ile Yakutiyespor, 3 Temmuz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi EÜGSK, 1-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları da birbirine girdi. Polis ekiplerinin sahaya inmesiyle birlikte taraflar ayrıldı.

Sarı ve kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta Yakutiyespor'a 3 kırmızı kart çıkarken, EÜGSK de 1 kırmızı kart gördü.

Kaynak: İHA
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