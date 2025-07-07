Erzurumlu Boksör İbrahim Baran Gül, Türkiye Şampiyonu Oldu

Bayburt'ta 28 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Üst Minikler Ferdi Boks Şampiyonası'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Boks Kulübü sporcusu İbrahim Baran Gül, 54 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonluk kürsüsüne çıkan Gül, aynı zamanda turnuvanın "En Teknik Boksörü" seçilerek büyük bir başarıya daha imza attı. Milli Takım'a seçilen genç sporcu, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Boks Kulübü Antrenörü Fırat Aras, öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, "İbrahim Baran Gül hem yetenekli hem de çalışkan bir sporcu. Bu başarı tesadüf değil, uzun süredir disiplinli şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz, Avrupa ve dünya şampiyonlukları" dedi.

Genç sporcunun başarısı, Erzurum'da büyük sevinçle karşılandı. - ERZURUM