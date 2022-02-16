Erzurumspor-Eyüpspor maçında taraftarın üşümemesi için stat ısıtıcıları çalıştırılacak

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Eyüpspor karşılaşmasının akşam saatlerinde oynanacak olmasından dolayı Kazım Karabekir Stadı ısıtıcılarının, taraftarın üşümemesi için maç boyunca çalıştırılacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saat 17.00'de oynanacak maç öncesi tribündeki seyirci ısıtıcıları kontrolden geçirildi.

Mavi-beyazlı takım için önem taşıyan maç için GSİM, taraftarın üşümemesi için tribünlerdeki ısıtıcıları müsabaka boyunca çalıştıracak.

Stat personeli de saha zeminin soğuktan etkilenmemesi ve müsabaka saatine kadar tazeliğini koruması için yoğun çalışma yapıyor.