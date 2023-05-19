Eşinin memleketine transfer oldu! 3. Lig'e giden Dirar'ın yeni takımını görenler inanamadı

4 sezon Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar, kariyerinde sürpriz bir karara imza attı. 37 yaşındaki futbolcu artık Danimarka'da top koşturacak.

YENİ ROTASI DANİMARKA

Nabil Dirar, Danimarka 3. Lig ekiplerinden Ishoj IF'e transfer oldu. Faslı futbolcunun Danimarka ekibine imza atması ise tamamen şans eseri gerçekleşti.

"DANİMARKALI BİRİYLE EVLENDİ"

Bold DK'ye kjonuşan Ishoj IF Teknik Direktörü Erdoğan Aslan, Dirar'ı takıma kazandırma süreçlerini, "Nabil, Danimarkalı biriyle evlendi. Albertslund'a taşındı ve senenin yarısını orada geçirdi. Bir gün biri onu spor salonunda gördü ve kim olduğunu anladı. Takım liderimiz Dirar ile şans eseri tanıştı ve konuştu. Nabil'e takımla antrenman yapıp yapamayacağını sordu. 37 yaşında olmasına rağmen iyi görünüyor, yaklaşık 1 senedir futbol oynayamadı." ifadelerini kullanarak anlattı.