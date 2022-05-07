Eski Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'dan bilet jesti - Son Dakika
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Eski Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'dan bilet jesti

07.05.2022 23:53
Eski Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'dan bilet jesti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da görevinden daha önce istifa eden kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yarınki GZT Giresunspor maçı için maraton tribün biletlerini satın aldığını ve taraftarlara dağıtılacağını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da görevinden daha önce istifa eden kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yarınki GZT Giresunspor maçı için maraton tribün biletlerini satın aldığını ve taraftarlara dağıtılacağını bildirdi.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, siyah-beyazlı ekibin özellikle bu dönemde nakite ihtiyacı olduğunu belirtti. Kulübün GZT Giresunspor maçından kar edebilmesi için en az 300 bin lira hasılata ulaşması gerektiğini hatırlatan Ekmekçioğlu, "Sezon genelinde bu rakamı hiç elde edemedik ve farkı yönetim kurulu olarak sürekli cebimizden karşıladık. Diğer yandan kongreden bu yana görevi bırakmama rağmen 8 milyon lira kulübümüze para gönderdim. Gün, herkesin Altaylı olduğunu gösterme günü. Şimdi de 250 TL ve 400 TL olarak belirlenen maraton tribün biletlerinin tamamını satın alarak taraftarımıza ücretsiz dağıtıp kulübümüzün zarar etmesini engelleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ekmekçioğlu, bilet fiyatlarında indirim yapılmaması gerektiğini belirterek, "Kongre Divan Kurulu da indirim yerine bizim sezon başından bu yana yaptığımız gibi aradaki farkı karşılayıp olası zararı önleyebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Altay'ın ligden düştüğünü hatırlatan Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Ancak taraftarımız ile takımımız, bu kötü günde evimizde buluşmalı ve omuz omuza olmalı. Zaten aile olmak da şartlar ne olursa olsun beraber olmak demektir. İnsan ailesine böyle günlerde ihtiyaç duyar. Bu nedenle biletlerde bir indirim önermek yerine tümünü satın alıp taraftarımızın takımımız ile bir arada olmasını istedim. Böylelikle kulübümüzün de en kritik dönemde zarar etmesini engellemiş olacağım. Aslında taraftarımızın da bu yönde düşünerek biletleri belirlenen fiyattan koşulsuz satın alacaklarına emindim."

Ekmekçioğlu, olağanüstü genel kurul tarihine kadar kulübe destek vermeye devam edeceğini belirterek "Altaylı herkes, özellikle bu geçiş döneminde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, Büyük Altay'ın ne kadar güçlü ve büyük bir camia olduğunu göstermelidir." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, İstifa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'dan bilet jesti - Son Dakika


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