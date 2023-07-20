Pendikspor, eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Pendikspor, eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby'i kadrosuna kattı

20.07.2023 10:36

32 yaşındaki futbolcu Abdoulay Diaby, yeni sezonda Pendikspor'un başarısı için ter dökecek. Pendikspor, Ittihad Kalba forması giyen Diaby'i renklerine bağladı. Geçen sezon 27 maçta forma giyen Malili futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby, Pendikspor'a imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek.

ITTIHAD KALBA'DAN TRANSFER ETTİLER

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Abdoulay Diaby Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz son olarak Ittihad Kalba forması giyen Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Diaby geçen sezon Ittihad Kalba formasıyla 27 maça çıktı. Malili futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Eski Beşiktaşlı Diaby, Pendikspor'da
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SON DAKİKA: Pendikspor, eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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