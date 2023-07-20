Pendikspor, eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby'i kadrosuna kattı

Eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby, Pendikspor'a imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek.
Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Abdoulay Diaby Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz son olarak Ittihad Kalba forması giyen Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.
Diaby geçen sezon Ittihad Kalba formasıyla 27 maça çıktı. Malili futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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