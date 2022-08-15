Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor

15.08.2022 15:25
Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor

Championship'te üç hafta sonunda 7 puan toplayan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Denizlispor'un eski golcüsü Oscar Estupinan dikkat çekiyor.

Championship'te Premier Lig hedefiyle sezona başlayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 3 maç sonunda 7 puanla zirve yarışı verirken eski Denizlisporlu Oscar Estupinan takımını sırtladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Denizlispor'un Süper Lig'de yer aldığı 2019-2020 sezonunda takımda Portekiz takımı Vitoria Guimaraes'ten kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet, Türkiye macerasını lig ve kupada 33 maçta 14 golle bitirmişti.

3 PUANIN MİMARI OLDU

Denizlispor'un bonservisini alamadığı Estupinan, son 2 sezonu Guimares'te geçirdikten sonra bu sezon başında ülkemizden Ozan Tufan, Doğukan Sinik gibi Hull City'nin yolunu tuttu.

Teknik direktörlüğünü de Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Şota Arveladze'nin yaptığı Hull, ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken ilk 11'in bankolarından eski Denizlisporlu Estupinan, 2-1 kazanılan son Norwich City maçında takımının gollerini atarak 3 puanının mimarı oldu.

YORUMLAR
500
Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık Eski Denizlisporlu Hull City'i sırtlıyor Eski Denizlisporlu Hull City'i sırtlıyor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!
15:25 Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üstün Dökmen'e sert sözler: Millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
15:31 Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi
15:01 Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
15:30 İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu
14:24 Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi
14:23 Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, Alanya maçı sonrası taraftardan özür diledi
15:22 Çeşitli rahatsızlıkları bulunan yaşlı adamın hastane randevusu gününde cansız bedeni bulundu
14:10 Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu İsveç'e pahalıya mal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 15:39:38. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement