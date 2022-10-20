Eski futbolcu Z?afer Biryol tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski futbolcu Zafer Biryol, İstanbul Büyükçekmece'de yakalandı. Biryol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Biryol, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranıyordu.

A?nadolu ve Demirören ajanslarının haberlerine göre, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Biryol'un "ByLock" uygulamasını kullandığı, 2006 yılında da Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği belirlendi.

İ?hlas Haber Ajansı'nın haberine göre ise Biryol'la ilgili soruşturma dosyasında, eski futbolcunun 2012-2014 yılları arasında İstanbul'da Küçükçekmece Beşyol'da Gülen yapılanması adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği bilgisi yer aldı.

Z?afer Biryol kimdir?

1976 yılında Rize'de doğan Zafer Biryol, Beşiktaş altyapısında futbola başlayarak profesyonel oldu.

B?iryol daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor’da forma giydi. Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 golle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan Biryol, 2006 yılında Fenerbahçe’den Bursaspor’a geçti.

Çaykur Rizespor forması da giyen Biryol, aktif futbolculuk kariyerini 2010-2011 sezonu sonrası Konya Şekerspor'da noktalamıştı.