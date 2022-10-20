Eski futbolcu Z?afer Biryol tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Eski futbolcu Z?afer Biryol tutuklanarak cezaevine gönderildi

20.10.2022 15:23
Eski futbolcu Z?afer Biryol tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski futbolcu Zafer Biryol, İstanbul Büyükçekmece'de saklandığı evde yakalandı.

Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski futbolcu Zafer Biryol, İstanbul Büyükçekmece'de yakalandı. Biryol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Biryol, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranıyordu.

A?nadolu ve Demirören ajanslarının haberlerine göre, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Biryol'un "ByLock" uygulamasını kullandığı, 2006 yılında da Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği belirlendi.

İ?hlas Haber Ajansı'nın haberine göre ise Biryol'la ilgili soruşturma dosyasında, eski futbolcunun 2012-2014 yılları arasında İstanbul'da Küçükçekmece Beşyol'da Gülen yapılanması adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği bilgisi yer aldı.

Z?afer Biryol kimdir?

1976 yılında Rize'de doğan Zafer Biryol, Beşiktaş altyapısında futbola başlayarak profesyonel oldu.

B?iryol daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor’da forma giydi. Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 golle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan Biryol, 2006 yılında Fenerbahçe’den Bursaspor’a geçti.

Çaykur Rizespor forması da giyen Biryol, aktif futbolculuk kariyerini 2010-2011 sezonu sonrası Konya Şekerspor'da noktalamıştı.

Kaynak: BBC
YORUMLAR
500
FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı Son dakika haberi: Eski futbolcu Zafer Biryol yeniden gözaltında Son dakika haberi: Eski futbolcu Zafer Biryol yeniden gözaltında

Büyükçekmece, Zafer Biryol, Fenerbahçe, ByLock, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski futbolcu Z?afer Biryol tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:57 Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti
18:51 Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18:41 ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi
17:43 2023 bütçe teklifi Meclis'te! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 20:26:19. #1.12#
SON DAKİKA: Eski futbolcu Z?afer Biryol tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement