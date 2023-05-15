Ligue 1'in 35. haftasında Toulouse ve Nantes karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Nantes'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Nantes'ın Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Mostafa Mohamed, Toulouse maçı öncesinde LGBT temalı gökkuşağı renklerine sahip formayı giymemek için sahaya çıkmayı reddetti.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Mostafa Mohamed bu hareketi sonrası teknik heyet tarafından kadro dışı bırakıldı. Takım maçın oynanacağı stada doğru hareket ederken, Mısırlı golcü otelde kaldı.
Mostafa Mohamed'in giymeyi reddettiği forma:
Son Dakika › Spor › Eski Galatasaray futbolcusu Mısırlı Mostafa Mohamed, LGBT temalı formayı giymeyi reddetti! Apar topar kadrodan çıkardılar - Son Dakika