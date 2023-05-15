Eski Galatasaray futbolcusu Mısırlı Mostafa Mohamed, LGBT temalı formayı giymeyi reddetti! Apar topar kadrodan çıkardılar - Son Dakika
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Eski Galatasaray futbolcusu Mısırlı Mostafa Mohamed, LGBT temalı formayı giymeyi reddetti! Apar topar kadrodan çıkardılar

15.05.2023 09:35

Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, Toulouse ile oynanacak maç öncesi LGBT temalı formayı giymeyi reddetti. Bu hareketi sonrası Mısırlı golcü karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.

Ligue 1'in 35. haftasında Toulouse ve Nantes karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Nantes'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.

SAHAYA ÇIKMAYI REDDETTİ

Nantes'ın Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Mostafa Mohamed, Toulouse maçı öncesinde LGBT temalı gökkuşağı renklerine sahip formayı giymemek için sahaya çıkmayı reddetti.

KADRO DIŞI KALDI

L'Equipe'te yer alan habere göre, Mostafa Mohamed bu hareketi sonrası teknik heyet tarafından kadro dışı bırakıldı. Takım maçın oynanacağı stada doğru hareket ederken, Mısırlı golcü otelde kaldı.

Mostafa Mohamed'in giymeyi reddettiği forma:

Galatasaraylı Mostafa Mohamed, LGBT temalı formayı giymeyi reddetti! Apar topar kadrodan çıkardılar
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Mostafa Mohamed, Galatasaray, LGBT, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Galatasaray futbolcusu Mısırlı Mostafa Mohamed, LGBT temalı formayı giymeyi reddetti! Apar topar kadrodan çıkardılar - Son Dakika


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