Eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon son yolculuğuna uğurlandı

16.04.2022 23:48

Ülkesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, son yolculuğuna uğurlandı.

Ülkesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, son yolculuğuna uğurlandı. Törene Rincon'un bir çok seveni ile birlikte eski takım arkadaşları da katıldı.

Freddy Rincon'un hayatı

Napoli, Real Madrid, Palmeiras, Corinthians ve Santos gibi ekiplerde görev alan orta saha oyuncusu Rincon, üç Dünya Kupası'nda (1990, 1994, 1998) sahaya çıktığı Kolombiya Milli Takımı ile 84 maçta 17 gol atmıştı.

Dünya Kupası'nda 10 maçta forma giyen Kolombiya'nın eski kaptanlarından Rincon, turnuvada Carlos Valderrama ile ülkesinin en fazla görev yapan oyuncusu konumunda bulunuyordu.

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Dünya Kupası, Real Madrid, Kolombiya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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