Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı - Son Dakika
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Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı

06.05.2022 16:09
Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı

Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da ameliyata alındı.

Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da ameliyata alındı.

Ersen Martin'in aort damarındaki yırtık sebebiyle Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı bildirildi.

Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda oynayan 42 yaşındaki Ersen Martin, 4 kez de A Milli Takım forması giymişti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ersen Martin, İstanbul, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski milli futbolcu Ersen Martin, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı - Son Dakika


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