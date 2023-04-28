Eski takım arkadaşından büyük vefa! İşte aort damarı yırtılan eski milli futbolcu Ersen Martin'in son hali - Son Dakika
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Eski takım arkadaşından büyük vefa! İşte aort damarı yırtılan eski milli futbolcu Ersen Martin'in son hali

28.04.2023 16:35

Türk futbolunun efsane golcülerinden Ersen Martin, geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarının yırtılması sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Eski takım arkadaşı Levent Kartop, uzun yıllar beraber forma giydikleri Martin'i Denizlispor'un bir maçına davet ederek vefasını ortaya koydu.

Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle aort damarı yırtılan Ersen Martin'i eski takım arkadaşı Levent Kartop unutmadı.

RAHATSIZLIĞINDAN BU YANA TEKERLİK SANDALYEDE

Denizlispor'da gurbetçi golcü Ersan Martin'le birlikte uzun süre forma giyen Kuşadasıspor Teknik Direktör Levent Kartop, geçirdiği rahatsızlık sonrasında halen tekerlekli sandalyeye bağlı olan eski takım arkadaşını takımının maçına davet etti.

SAHA KENARINDA MAÇI İZLEDİ

43 yaşındaki Ersan Martin, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadası Özer Türk Stadı'nda geçen hafta oynanan Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını saha kenarından izledi.

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Eski takım arkadaşı unutmadı! İşte aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali Eski takım arkadaşı unutmadı! İşte aort damarı yırtılan efsane golcü Ersen Martin'in son hali

Ersen Martin, Denizlispor, Kalp Krizi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski takım arkadaşından büyük vefa! İşte aort damarı yırtılan eski milli futbolcu Ersen Martin'in son hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski takım arkadaşından büyük vefa! İşte aort damarı yırtılan eski milli futbolcu Ersen Martin'in son hali - Son Dakika
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