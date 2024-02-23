Eski Yüzücü Antti Kasvio ve Kızı Erzurum'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Eski Yüzücü Antti Kasvio ve Kızı Erzurum'da Kamp Yapıyor

Eski Yüzücü Antti Kasvio ve Kızı Erzurum\'da Kamp Yapıyor

1992 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Antti Kasvio, antrenörü olduğu kızıyla birlikte Erzurum'da kampa girdi. Erzurum, yüksek rakım avantajıyla sporcuların güç depolama merkezi olmaya devam ediyor. Kasvio'nun kızı Louna, babasının izinden giderek yüzme çalışmalarını sürdürüyor ve Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

23.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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İspanya'nın Barselona kentinde 1992 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan, sonrasında ise ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Finlandiyalı eski yüzücü Antti Kasvio, antrenörü olduğu kızıyla birlikte Erzurum'da kampa girdi.

Kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan Erzurum, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajıyla yurt dışından sporcuların güç depolama merkezi olmayı sürdürüyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme tesisi olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu da 2 bin rakımda dört mevsim yerli ve yabancı yüzücüleri ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda yüksek irtifadan yararlanmak isteyen ve ülkesinin havasına benzer iklime sahip olduğu için ilk kez Erzurum'a kamp yapmaya gelen Finlandiyalı 18 yaşındaki milli yüzücü Louna Kasvio, antrenörlüğünü üstlenen eski şampiyon yüzücü babasının gözetiminde güç depoluyor.

Louna Kasvio, 1990'lı yıllarda elde ettiği önemli başarılarla dikkati çeken babası Antti Kasvio'nun izinden giderek çalışmalarını sürdürüyor. Kasvio, Erzurum'daki kampın ardından Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Antti Kasvio: "İyi ki Erzurum'a geldik"

Antti Kasvio, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'a ilk kez geldiklerini, iklim şartlarının Finlandiya'ya benzemesi nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Kendisinin aktif yüzücü olduğu dönemde ülkesini birçok organizasyonda temsil ettiğini belirten Kasvio, "İkişer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğum, bir de olimpiyat üçüncülüğüm var. Finlandiya gibi burası da soğuk. İyi ki Erzurum'a geldik. Burayı çok sevdik." dedi.

Kasvio, kızının antrenörlüğünü yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Kızımın antrenörlüğünü üstlendiğim ve birlikte zaman geçirdiğim için mutluyum. Onun da dünya şampiyonu olması için çalışıyoruz. Dünya şampiyonu olamasa bile elinden gelenin en iyisi yapabilmesi için çalışıyoruz. Bunu zamanla göreceğiz." diye konuştu.

Louna Kasvio: "Burada her şey iyi gidiyor"

Finlandiyalı sporcu Louna Kasvio, 10 yıldır yüzme branşında mücadele ettiğini ve babasının izinden gitmek istediğini dile getirdi.

Yüzme yarışlarına katılmaya 8 yaşında başladığını anlatan Kasvio, "Daha önce Küçükler Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldım. Burada her şey iyi gidiyor. Babam eski dünya şampiyonu ve onunla birlikte buraya geldik. Buradan ülkemiz Finlandiya'ya, ardından da İsveç'te sezonun ilk şampiyonasına gideceğim. Sonrasında Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Babamın antrenörlüğümü üstlenmesinden gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eski Yüzücü Antti Kasvio ve Kızı Erzurum'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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