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Eskişehir Ormanspor, Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Eskişehir Ormanspor, Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

20.01.2022 14:16
Eskişehir Ormanspor, Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, Ordu'da 24-26 Ocak'ta gerçekleştirilecek 2021-2022 sezonu Türkiye Kupası D Grubu'nda yapacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor.

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, Ordu'da 24-26 Ocak'ta gerçekleştirilecek 2021-2022 sezonu Türkiye Kupası D Grubu'nda yapacağı maçların hazırlıklarına devam ediyor.

Kupa hazırlıklarına devam eden Eskişehir temsilcisinde tedavi süreci tamamlanan takım kaptanı Ramazan Döne antrenmanlara başladı. Fitness ve taktik antrenman gerçekleştiren Eskişehir Ormanspor, yarın saat 17.00'de Nilüfer Belediyespor ile Porsuk Spor Salonu'nda hazırlık maçı yapacak.

Antrenör Mehmet Fatih Işık, yaptığı açıklamada, oyuncuların antrenmanlardaki istekli ve moralli olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ordu'da zorlu grup müsabakaları öncesi hazırlıklarının sürdüğüne değinen Işık, şöyle devam etti:

"Bu maçlar öncesi Nilüfer Belediyespor ile hazırlık karşılaşması yapıp, takımınızın son durumunu göreceğiz. Son antrenmanı cumartesi günü yapıp akabinde gece yarısı kupa maçları için kampa gireceğimiz Giresun'a yola çıkacağız. Grup maçlarına 24 Ocak'ta saat 17.00'de Mamak Belediyespor müsabakası ile başlayacağız. Grubumuzdaki maçlardan hedeflediğimiz skorları alıp Eskişehir'e mutlu dönmek istiyoruz."

Eskişehir Ormanspor, Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürüyor
Eskişehir Ormanspor, Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

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Türkiye Kupası, Eskişehir, Ocak, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskişehir Ormanspor, Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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