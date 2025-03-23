Eskişehirspor 2-0 Galip

Eskişehirspor Bölge Amatör Lig'in 21'inci haftasında 2 Eylül SK maçında 2-0'lık skor ile galibiyeti elde etti.

Eskişehirspor Bölge Amatör Lig'in 21'inci haftasında 2 Eylül SK ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken ikinci yarısında Es-es'in ilk golü 69'uncu dakikada Necati Önal'dan geldi. Maçın 86'ıncı dakikada da ikinci golü atan Necati Önal, skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın sonunda ise Eskişehirspor sahadan 3 puanla ayrıldı. - ESKİŞEHİR