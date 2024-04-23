Eskişehirspor Başkanı Taraftarlardan Özür Diledi - Son Dakika
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Eskişehirspor Başkanı Taraftarlardan Özür Diledi

Eskişehirspor Başkanı Taraftarlardan Özür Diledi

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, 1926 Polatlı Belediyespor maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

23.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:26
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Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, Eskişehirspor'un, 1926 Polatlı Belediyespor'u evinde ağırladığı maçta mağlubiyet sonrası yaşananlardan dolayı taraftarlardan özür dilediği bir mesaj yayımladı.

Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta sonu evinde 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırladığı maçta 1-0'lık bir mağlubiyet aldı. Mağlubiyet, Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig'den bir üst lige çıkma ihtimalini ortadan kaldırdı. Taraftar, yenilgiden dolayı sinirlenirken, yönetimi de istifaya davet etti. Kulüp Başkanı Erkan Koca, maç sonu yaşananlarla ilgili bir mesaj yayımladı.

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca yayımladığı mesajda, "Polatlı maçının sonunda yaşanılanlarla alakalı açıklama yapma durumunda aldım çünkü bilen, bilmeyen olan olmayan herkes bir yorum yapıyor.

Ereğli maçı sonrası taraftarlarımızın 'yönetim istifa' diyerek bağırmalarından sonra, maç sonrası acil toplanarak daha maçın üstünden 24 saat bile geçmeden 'genel kurul' kararı aldık ve sonrasında ismi adaylık için geçen kongre üyelerimizi arayarak, isterseniz hiç kongreyi beklemeyin. Halen devam eden bir şansımız var. Şimdiden devredebiliriz diyerek kulübümüzün önünü açalım diyerek iyi niyet gösterdik. ve sonrasında bizlere haziran ayında kongrenin daha uygun olacağını hazırlanmaları için sürenin olması gerektiğini söylediler. Bizlerde sevdamız Eskişehirspor'da kalan maçlarda sahip çıkma adına kongre tarihini ileri bir tarihe erteledik. Polatlı maçında tepkimiz 'yönetim istifa' seslerine değil, loca alarak kulübümüze kötü gününde yardım eden loca sahiplerine ailelerinin yanında ana avrat küfür edenlere. Bizim tepkimiz, 'yönetim istifa' diyenlere değil, çocuklarıyla eşleriyle maça gelen yönetim kurulumuz ve benim bulunduğum locaya ağıza alınmayacak küfür edenlere. Herkes gibi bizlerde çok gergindik, aylardır gece gündüz uğraştık. Yıllardan bu yana camiamızın çok özlediği şampiyonluk bestelerini tribünde omuz omuza söylemek için çok uğraştık olmadı. Zamanında birçok Eskişehir'in değerine, iş adamlarına, siyasilerine küfürler edildi. Genel kurul kararı almış yönetim kurulu yönetim istifa denilmesine zaten tepki vermez. Sadece sizlerde genel kurula gelin, kongre üyesi olun, taşın altına sizlerde elinizi sokun diye serzenişte bulundum. Küfür olayına tribünde birçok taraftarlarımızda tepki gösterdi. Küfür olayı gerçekten başka bir boyuta geçer. Biz taraftarlar olarak kötü günde Eskişehirspor'a destek olan, sponsor olan, loca alan, reklam alan kişilere küfür edersek, önümüzdeki dönemlerde kimse kulübümüze destek olmak istemez. Yönetici ve başkan bulmakta zorlanırız. Yönetim daha ne yapsın elinden gelen her şeyi yaptılar diyen, küfür etmeden bizleri eleştiren ve tepki gösteren, bu hafta çağrı yaparak bu maçta bizi yalnız bırakmayan, 90 dakika hiç susmayan destek veren, kötü gün dostu cefakar taraftarımızdan onları üzdüğümüz için özür dileriz. Gerginlik anında kalplerini kırdığımız taraftarımız varsa haklarını helal etsinler" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor Başkanı Taraftarlardan Özür Diledi - Son Dakika

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