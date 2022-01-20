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Eskişehirspor'dan TURKOVAC aşısına destek - Son Dakika

Eskişehirspor'dan TURKOVAC aşısına destek

20.01.2022 22:46
Eskişehirspor'dan TURKOVAC aşısına destek

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 22 Ocak'ta Şanlıurfaspor ile deplasmanda yapacağı maça Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formayla çıkacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 22 Ocak'ta Şanlıurfaspor ile deplasmanda yapacağı maça Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formayla çıkacak.

Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı formaya sırt sponsoru aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Sponsor bulamayınca TURKOVAC aşısının reklamını yapmak istediklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Madem kimse formamızın sırt kısmına reklam vermiyor o zaman gururumuz yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın reklamını yapmaktan onur duyarız. Sağlık önemli. Türkiye Futbol Federasyonundan da gerekli izinleri aldık. Bu istediğimiz onaylandı. Şanlıurfaspor maçına sırtında TURKOVAC yazılı Eskişehirspor formasıyla çıkacağız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da attığı tweet ile bizim bu girişimimize destek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

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Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Eskişehirspor, TURKOVAC, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskişehirspor'dan TURKOVAC aşısına destek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eskişehirspor'dan TURKOVAC aşısına destek - Son Dakika
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