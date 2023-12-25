 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehirspor, İbrahim Baş'ın ayrılığının ardından hazırlıklara başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirspor, İbrahim Baş'ın ayrılığının ardından hazırlıklara başladı

Eskişehirspor, teknik direktör İbrahim Baş'ın ayrılmasının ardından Çilimli Belediyespor maçının hazırlıklarına altyapı antrenörü Berkant Ongan eşliğinde başladı.

Eskişehirspor, İbrahim Baş\'ın ayrılığının ardından hazırlıklara başladı
25.12.2023 - 18:15,
Abone Ol

Eskişehirspor, teknik direktör İbrahim Baş'ın ayrılmasının ardından Çilimli Belediyespor maçının hazırlıklarına altyapı antrenörü Berkant Ongan eşliğinde başladı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Eskişehirspor, bugün teknik direktör İbrahim Baş ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Teknik Direktör Baş'ın ayrılığının ardından kırmızı-siyahlı ekip ligde 30 Aralık Cumartesi günü oynanacak Çilimli Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. Altyapı antrenörü Berkant Ongan önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehirspor, İbrahim Baş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor, İbrahim Baş'ın ayrılığının ardından hazırlıklara başladı - Son Dakika


18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26
İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var

Son Dakika
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Akın Gürkan İstifa Etti
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26 İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu
15:48 İstanbul'da 6 katlı bina çöktü, vatandaşlar canlarını son anda kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 18:35:22. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehirspor, İbrahim Baş'ın ayrılığının ardından hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement