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Eskişehirspor Teknik Direktörü İbrahim Baş ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Eskişehirspor Teknik Direktörü İbrahim Baş ile Yollarını Ayırdı

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Ligde lider durumda bulunan takımın teknik direktörü İbrahim Baş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü İbrahim Baş ile Yollarını Ayırdı
25.12.2023 - 16:26,
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Eskişehirspor, teknik direktör İbrahim Baş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kırmızı siyahlı kulüp, sezon başından beri takımda görev yapan teknik direktör İbrahim Baş ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda Teknik Direktörümüz İbrahim Baş'ın istifasını kabul etmiştir. Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta 11. hafta sonunda 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 25 puanla lider durumda bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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