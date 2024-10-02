Esmanur Ele Dünya 3\'üncüsü Oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esmanur Ele, bilek güreşi sporunda dünya 3'üncüsü oldu.
Moldova'nın Kişinev kentinde 15-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yarışan Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esmanur Ele, okuluna dünya 3'üncülüğü şampiyonluğu mutluluğunu yaşattı.
ŞampiyonadaÜnye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bulunan arkadaşlarının huzurunda, Okul Müdürü Tamer Uysal'dan madalyasını alan Esmanur Ele, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, herkese teşekkür etti. - ORDU
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