Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e başarı diledi

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışını kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, seçimi kazanan Dursun Özbek'e başarı diledi.

Hamamcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "11 Haziran'da yapılan seçim neticesinde 2208 üyemizin güvenine mazhar olan Sayın Dursun Aydın Özbek ve ekip arkadaşları dün mazbata alarak resmen işbaşı yaptılar. Önlerinde uzun bir yol ve çözüm bekleyen meseleler var. Her birini tekrar tebrik ediyor ve Galatasaray'a somut fayda üretecek verimlilikte çalışmalarını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seçime katılan üyelere de teşekkür eden Hamamcıoğlu, "#GeleceğeGüven vizyonumuza inanan 2073 üyemize bize itimat ettikleri ve destek oldukları için ayrıca şükran borçluyuz. İptal edilen 30 Nisan seçimlerinden önce kurduğumuz ekipte bana destek olan ve Galatasaray'ın geleceğinde önemli roller üstleneceklerine inandığım kıymetli yol arkadaşlarıma; yoğun kampanya döneminde onlara ayırdığım vakit epey azalsa da bana olan sevgi ve destekleri hiç eksilmeyen sevgili aileme, yakın dostlarıma minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kulübe destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın birikmiş sorunlarını aşarak tarihine, büyüklüğüne ve iddialı hedeflerine yakışır konuma yükselmesi için fikir üretmeye, önerilerde bulunmaya devam edeceğiz. Galatasaray hepimize, her birimize ve hatta henüz doğmamış ama geleceğimizi şekillendirecek çocuklara aittir. Bunu samimi olarak hisseden herkes gibi sorumluluğumuzun farkındayız. Yine Galatasaraylıların arasında ve daima Galatasaray'ın yanındayız." şeklinde görüş belirtti.