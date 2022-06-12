Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı

12.06.2022 00:58
Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı. Hamamcıoğlu 3 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, "Çok önemli bir seçim süreci yaşıyoruz. Bu Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, Galatasaraylı üyeler bugün, hür ve bağımsız bir Galatasaray için destek verecekler, karar verecekler. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu yarışımız bu zamana kadar Galatasaray'a yakışan bir kalite seviyesinde cereyan etti. Umarım akşama kadar da öyle olacaktır. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini, koridorlarda, sınıflarda, bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi önde bitiririz bu seçimi" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu Galatasaray'da oy verme işlemi başladı Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Kaynak: İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 01:12:21. #1.12#
SON DAKİKA: Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement