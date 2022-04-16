Eşref Hamamcıoğlu: Şimdi birlik olma, beyaz sayfa açma zamanı - Son Dakika

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Şimdi birlik olma, beyaz sayfa açma zamanı. Bu Galatasaray'ı güçlü kılacaktır. Galatasaray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarı karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu birleşmeyi sağlamak için kangren olan organları da kesmek zaruridir" dedi.

Galatasaray'ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın kendi içerisindeki çekişmeler dolayısıyla zayıf düşündüğünü belirten Hamamcıoğlu, "Çok engebeli bir yola girmek üzereyiz. Burak Elmas'a ve kurullarında görev alan arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten bu işe zaman ayırmanız gerektiriyor. Her türlü eleştiriye rağmen bu sorumluluğu alan herkes bir teşekkürü hak eder. Kendimi anlatmayacağım. Kendimi bildim bileli bu camiada çeşitli görevler aldım. Divan başkanlığı ve divan başkanlığı yardımcılığı yaptım. Bu süre içinde ve önceki yıllarda tecrübe edindim, deneyim biriktirdim, gözlemler yapma fırsatı buldum. Bunların sonunda da bugün camiamızın içinde bulunduğu temel sorunları tespit etme fırsatına eriştim. Bunların bir kısmını son genel kurulda bahsettim. Eksiklerimiz; tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, kurumsal hafıza, hesap verilebilirlik, itibar yönetimi ve marka değeri… En büyük eksiliğimiz bunlardır. Bu eksikliklerden dolayı da kulübümüz içine düştüğümüz durumdadır. Akılcılık, gerçekçilik ve fedakarlığın olmadığı stratejik yaklaşım eksikliği vardır. Günlük popülist yaklaşımlarla, tabiri caizse tribünlere oynayarak, pembe rüyalar vaat ederek, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak kulübümüzün bir yere gideceği yok. Bunu son senelerde yaşıyoruz. Artık Galatasaray'da bu gerçeklerin farkına varıp, ayaklarımızı yere basma zamanımız geldi de geçiyor. Pembe tablolar maalesef bizi pembe hayallere götürüyor. Beklentilerimiz çok artıyor. Beklentiler artınca üyeler arasında ilişkiler sertleşiyor. Kişisel yaralamalara kadar gidiyor. Sosyal medyanın da etkisiyle bir linç kültürü başladı. İnsanları sevmeyebilirsiniz ama saymak zorundasınız. Yaptıklarını eleştirebilirsiniz ama hakaret ve küfür etme şansımız yoktur. Maalesef son genel kurulda da yaşadık. Galatasaray'ın en büyük zenginliklerinin farklılıklar olduğunu unutmuş görünüyoruz. Farklı oy kullananlar cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada linç edildiler. Bu bize yakışmaz. Bu büyük eksiklik ayrışmalara sebebiyet vermiştir. Şimdi birlik olma, beyaz sayfa açma zamanı. Bu Galatasaray'ı güçlü kılacaktır. Galatasaray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarı karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu birleşmeyi sağlamak için kangren olan organları da kesmek zaruridir. Bu radikal kararları almaktan çekinmemeli Galatasaray genel kurulu. Bunun hesabını da herkes verir. Galatasaray'da bugün sorumluluk alan herkes, baş üstünde taşınmalıdır diye düşünüyorum. Buna geçmiş dönemde yönetimde olan da dahil. Metin Öztürk ve ekibi, ben ve arkadaşlarım da bunu istiyoruz. Biz bu zor durumda sorumluluk alıyoruz. Dolayısıyla sosyal medya herhangi bir medya önünde linç etmeye kalkışmasın. En azından ben ve arkadaşlarım adına kesinlikle taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.