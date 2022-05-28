Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı

28.05.2022 16:26
Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Etimesgut Belediyesi, başarısını düzenlenen organizasyonla kutladı.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Etimesgut Belediyesi, başarısını düzenlenen organizasyonla kutladı.

Polonya'da düzenlenen turnuvanın finalinde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan başkent ekibi, şampiyonluk kutlamasını Bağlıca Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, taraftarlar futbolculara ilgi gösterdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, yaptığı konuşmada, bu takımı yaklaşık 3 yıl önce kurduklarını hatırlatarak, "Geçen yıl ligde şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Büyük Türk milletimizi temsilen ciddi müsabakalara imza attık. Türkiye'yi temsil eden Etimesgut Belediyesi, bu kupayı ülkemize getirdi. Yönetimimizi, teknik heyetimizi ve oyuncularımızı gönülden kutluyorum. Bu takım aynı zamanda Ampute Futbol Milli Takımı'nın da iskeletini oluşturuyor. Bu şampiyonluğumuzun ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde bu sezon son 3 haftaya 3 puan farkla lider giydiklerini söyleyen Demirel, "Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi finallerin Türkiye'de yapılması için Bakanlığımızdan ve Federasyonumuzdan destek bekliyoruz. Altyapımız da buna müsaittir. Milli takım antrenörümüz Osman Çakmak da burada. Hem futbolculuk hem de teknik adam olarak büyük başarıları oldu. Onu da tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enver Demirel, sporculara prim müjdesi vererek,"Ödülümüz 30'ar bin liraydı. Kaptanımız 'yetmez' dedi, biz de o zaman '40'ar bin lira yapalım' dedik. Hayırlı olsun." şeklinde sözlerini tamamladı.

Etkinlik, sporcuların tek tek sahneye çağrılmasının ardından düzenlenen kupa töreniyle sona erdi.

Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı
Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı
Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı
Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı
Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Etimesgut Belediyesi, Şampiyonlar Ligi, Enver Demirel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:47 Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 17:03:42. #1.12#
SON DAKİKA: Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement