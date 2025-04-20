Etnospor Forumunda İletişim Paneli - Son Dakika
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Spor

Etnospor Forumunda İletişim Paneli

St. Petersburg'da düzenlenen forumda etkin yayın ve sosyal medyanın rolü tartışıldı.

20.04.2025 12:49
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SAINT Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu'nda iletişim paneli düzenlendi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde devam ederken Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt moderatörlüğünde yapılan iletişim panelinde konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, "TRT olarak etnosporu başından beri takip etmekteyiz. Etnosporu tanıtmak ve geliştirmek için devamlı olarak farklı araçlar kullanıyoruz. Dijital projelerimizle TRT yayınlarımız gelişmeye devam edecektir." dedi.

Varol, "Geleneksel sporlar, bizim tarihimizi, milletimizi, geçmişimizi ve bizi bir arada tutan ortak değerleri yansıtan çok önemli etkinliklerdir. O anlamda etnospor, bize çok güzel açılımlar sağladı. Bizler de yayıncısı olarak etnospor festivalleri ve etkinliklerinin ciddi bir kitleye ulaşmasını sağladık. Hem bu müsabakaları yayınlıyoruz hem de kültürel değerlerimizi programlarımızda ve belgesellerimizde işliyoruz." şeklinde konuştu.

TRT'nin global ölçekte ilgi gören yayınlarının önemine vurgu yapan Varol, "Unutulan geçmişimizi tekrar popüler yapmak zordur. Türk dizilerimiz şu an 150'den fazla ülkede yayınlanıyor." ifadelerini kullandı.

Moskova Devlet Üniversitesinin Kıdemli Öğretim Görevlisi Anna Belikova da "Etnospor, kültürümüzün ve halkımızın çeşitli yöntemlerle bu çeşitlilik içinde hayatta kalma ve kendini koruma yoludur." dedi.

Belikova, "Etnospor organizasyonunun takibi ve nesillere doğru aktarılabilmesi için sporların tarihini, hangi dilden ve kültürel yapıdan geldiğini bilmek çok önemli ve bu sayede daha doğru iletişim stratejileri belirlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

5. Dünya Göçebe Oyunları Danışmanı Madi Manatbek ise " Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi ve birçok ülkede kanallarda yayınlandı. Böyle bir organizasyonu ülke olarak ilk defa gerçekleştirdik. Kazakistan, bu oyunlar sayesinde büyük bir tecrübe elde etti." şeklinde konuştu.

Manatbek, "Yeni nesilleri geleneksel sporlara yönlendirmek için televizyon kanallarından çok sosyal medyanın rolü daha önemli bir konuma geldi. Geleneksel okçuluk, Kazakistan'da çok popüler olmaya başladı ve okullarda kayıtlar doldu." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Geleneksel Spor ve Oyunları Dernek Başkanı Milivoj Pacenti de "Dijital ortamdaki iletişimin gerçek olduğuna inanıyoruz ve çok iyi bir araç. Geleneksel sporların birliği için de sosyal medyanın gücü öne çıkıyor." dedi.

İletişim paneline, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir de katıldı.

Bugün sona erecek 7. Etnospor Forumu, gerçekleştirilen oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutuyor.

Forumda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılıyor.

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Kaynak: AA

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