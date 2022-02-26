ETÜ'de spor konuşuldu - Son Dakika
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ETÜ'de spor konuşuldu

26.02.2022 11:20
ETÜ'de spor konuşuldu

Türkiye Üniversite Sporları (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve beraberindeki heyet, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Türkiye Üniversite Sporları (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve beraberindeki heyet, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Üniversiteler arası düzenlenen turnuvaların ve yapılabilecek iş birliklerinin ele alındığı görüşmede TÜSF Başkanı Prof. Dr. Günay ve beraberindeki heyete ETÜ'nün spora ve sporcuya verilen öneme değinen Rektör Bülent Çakmak, yerel ve ulusal turnuvalarda mücadele eden sporcular ve takımların elde ettiği başarılar hakkında konuklarıyla bilgi paylaşımında bulundu.

Sıcak karşılaması ve misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çakmak'a teşekkür eden TÜSF Başkanı Günay, ETÜ'nün bilimsel ve akademik çalışmalarının yanı sıra adını sporla da duyurmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Çakmak'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennisiyle sona erdi. - ERZURUM

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Erzurum Teknik Üniversitesi, Üniversiteler, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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