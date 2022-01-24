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Everton'a çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! - Son Dakika

Everton'a çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!

24.01.2022 11:57

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ay sözleşmesini feshettiği Portekizli hoca Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la anlaşmaya vardı. Pereira'nın bu hafta yeni görevine resmen başlayacağı öğrenildi.

Everton'da Vitor Pereira dönemi başlıyor. Rafa Benitez'le yolları ayıran Premier Lig ekibi, en son Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde

YENİLİK GETİRECEK

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, ileriye dönük ve uzun bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istiyor. Everton kulübü, Pereira'nın Goodison Park'a yeni bir nefes ve taze fikirler getirebileceğine inanıyor.

Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde

İMZALAR ATILACAK

Everton'ın Portekizli teknik adamla anlaşma sağladığı ve Pereira'nın imza atmak için yakında İngiltere'ye gideceği kaydedildi. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre, Premier Lig ekibi Everton, bu hafta içerisinde Vitor Pereira ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Vitor Pereira, şimdi dünyanın en iyi liginde

28 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 28 puan yazdırdı. Vitor Pereira, sezona iyi başlangıç yapmıştı ancak kötü sonuçlardan sonra hedef tahtası olmuştu. Portekizli hoca, oynattığı üçlü savunma sistemi ve Mesut Özil krizi sebebiyle takımdan gönderildi.

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Premier Lig, Fenerbahçe, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Everton'a çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Everton'a çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! - Son Dakika
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