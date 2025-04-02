Evin Demirhan Yavuz Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Evin Demirhan Yavuz Altın Madalya Hedefliyor

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı amaçlıyor.

02.04.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Slovakya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde 32 sporcu Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.

Farklı yaş gruplarında çok sayıda başarıya imza atan Evin Demirhan Yavuz, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Evin Demirhan Yavuz, AA muhabirine 2009 yılında güreşe başladığını söyledi.

Güreşe başlama hikayesinin çok ilginç olduğunu kaydeden Evin, "Güreşe tesadüfen başladım. Evimiz spor salonuna yakındı. Yaz tatillerini değerlendirmek amacıyla birçok spor branşına gittim. En son güreşte karar kıldım çünkü antrenörüm orada yetenekli olduğumu söyledi. Gerçekten de başladıktan 1 ay sonra yapılan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olunca milli takım kamplarına davet edildim. Güreş serüvenim bu şekilde başlamış oldu." dedi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getiren milli güreşçi "2009 yılında güreşe başladım. 2010 yılından beri uluslararası turnuvalarda ülkemi temsil etmeye başladım. Yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında bir çok madalya aldım. Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsüyüm. İki kez olimpiyatlara katıldım." diye konuştu.

Milli takımda çok başarılı güreşçilerin olduğunu aktaran Evin Demirhan Yavuz, "Çok iddialı bir takımız. Bu takımla daha önce Avrupa Şampiyonu olduk. Son 4 yılda kürsünün diğer basamaklarında yer almayı başardık. Şimdi de şampiyon olmaya gidiyoruz. Zaten bir öncesinde 23 yaş altı kategorisinde takım halinde hem Avrupa şampiyonluğu yaşadık hem de tarihimizde ilk kez 3 altın madalya aldık. İnanıyorum ki bu Avrupa şampiyonasında altın madalyalarımız çoğalacak ve takım halinde şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Evin Demirhan, Milli Takım, kastamonu, Slovakya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Evin Demirhan Yavuz Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Çorum’da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı
Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı
Antalya’da korkutan deprem Antalya'da korkutan deprem
Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi’yi transfer etti Gerçek bambaşka çıktı Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı
Icardi’den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu
Eski CHP’li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı
RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak
AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba

12:51 Eski CHP’li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı
12:33 RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak RTÜK Başkanı boykotu destekleyenlere gözdağı verdi: Gereği yapılacak
11:34 AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba AK Parti ilçe başkanından içkili paylaşım! Eleştirilere verdiği yanıt daha bomba
11:03 Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
09:39 Erdoğan’ın ’Nevruz’ talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
17:33 Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
17:32 Icardi’den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu Icardi'den eski eşine şok suçlama: 7 milyon euro kayboldu
17:17 Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi’yi transfer etti Gerçek bambaşka çıktı Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı
17:07 Antalya’da korkutan deprem Antalya'da korkutan deprem
16:58 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı 19 yıl sonra aydınlatılan çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı
16:54 Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
16:44 Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
16:17 Çorum’da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 12:57:23. #7.13#
SON DAKİKA: Evin Demirhan Yavuz Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement