Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi - Son Dakika
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Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi

29.05.2022 12:21

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce nişanlanan ve evlenmek için kendilerine Trabzonspor'un şampiyonluğunu şartını koyan Tansu & Ali çifti bu sözlerini 6 yıl sonra gerçekleştirebildi. Çift, Trabzonspor'un sezonu şampiyon kapatmasıyla Artvin Trabzonsporlular Derneği'nce düzenlenen kutlamalarda dünyaevine girdi.

Kemalpaşa ilçesinde Tansu ile Ali Tatar, 2016'da aile arasındaki nişan töreniyle evliliğe ilk adımını atan çift, evlenmeleri için kendilerine Trabzonspor'un şampiyonluğunu şart koydu. Fanatik Trabzonspor taraftarı olan çiftin hayali bu yıl gerçek oldu. Tansu ve Ali, Artvin Trabzonsporlular Derneği'nce dün kentte düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında dünyaevine girdi. Binlerce taraftarın önünde sahneye çıkan genç çift, nikah masasına oturdu. Çift, daha sonra bordo-mavi formayı giyerek, taraftarlara slogan attırdı.

Trabzonspor şampiyon oldu, Tansu ile Ali evlenebildi

"NİŞANLIM BENİM BORDUMDU BEN ONUN MAVİSİ OLDUM"

Tansu Tatar, eşiyle Trabzonspor taraftarı olduklarını belirterek, "2015 yılında tanışıp 6 ay sonra evlenmeye karar verdik. Birbirimizi çok seviyorduk. Yıllarca Trabzonspor'un zor günler yaşadığı dönemlerde, bizlerde zor günler geçirdik. Üzülünce üzüldük, sevinince beraber sevindik. Ama her defasında birbirimize söz verdik; ne zaman Trabzonspor şampiyon olursa, biz de o zaman evlenmeye karar verdik. Nişanlım benim bordomdu, ben onun mavisi oldum. Bu süreçte çok eleştiri aldık ama yılmadık. Bu iki aşkı birlikte daha güçlü yaşadık" dedi.

Trabzonspor şampiyon oldu, Tansu ile Ali evlenebildi

"AŞKIMIZ TRABZONSPOR AŞKIYLA DAHA DA PERÇİNLENMİŞTİ"

Ali Tatar ise, "Şu an mutluluğum sonsuzdur. Her defasında bana 'biz ne zaman evleneceğiz' diye sorduğunda ben de kendisine 'Trabzonspor şampiyon olunca evleneceğiz' dedim. Şu an nikah masasına oturduğum canım eşim bu konuda benimle hem fikir oldu. İkimizde aynı köylüydük. Aşkımız Trabzonspor aşkıyla daha da perçinlenmişti. Defalarca Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kayaköy'den beraber Trabzon'a maça gittik. Trabzonspor şampiyon olmasaydı sevdamız devam edecek ama biz de evlenmeyecektik" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Evlenmeleri için 'Trabzonspor şampiyon olmalı' şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi - Son Dakika
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