Eyüpspor'dan Önemli Galibiyet

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "Bizim için birçok açıdan önemli ve kazanmamız gereken bir maçtı. İyi geçen bir ilk devrenin sonunda bunu ikinci devrede devam ettirmek adına kazanmak istiyorduk. İlk hedefimiz olan ligde kalıcı olmak, aşağıdaki alandan uzaklaşmak ve puan farkını açmak istiyoruz. Ligde kalma puan barajına bir an evvel ulaşıp sonrasında belki başka hedeflere ilerlemek istiyorduk. Bugün bizim için kazançlı bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda istedikleri oyunu sergileyemediklerini vurgulayan Yavaş, "İyi bir gidişimiz vardı ama son haftalarda oyunumuzu kaybetmiştik. Antalya maçıyla birlikte bu maçın başından sonuna oyuna hakim olan, olgun hücum eden, hücum süresi uzun olan ve oyunu domine eden bir takım vardı. Bizi teknik ekip olarak en çok sevindiren buydu. Alanyaspor ön tarafta etkili oyunculara sahipti. Son 10 dakika hariç pozisyon vermeden topa sahip olarak net bir skorla galip gelmesini bildik." şeklinde konuştu.

Ahmed Kutucu'ya herhangi bir kulüpten teklif gelmediğini kaydeden Yavaş, "Geçen seneden beri bizimle olan, iyi performansını Süper Lig'e de taşıyan potansiyelli genç bir oyuncu. Kısa bir süre önce A Milli Takım seviyesine yükseldi. Böyle oyuncuların talep edilmesi çok doğal. Ancak şu an kulübe gelen net bir teklif yok. Önümüzde 1 aya yakın bir süreç var. Net bir teklif gelirse kulüp menfaatlerine göre değerlendirilir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.