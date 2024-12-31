Ezel Ecrin Eren, Karate'de Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ezel Ecrin Eren, Karate'de Altın Madalya Kazandı

Ezel Ecrin Eren, Karate\'de Altın Madalya Kazandı

13 yaşındaki Ezel Ecrin Eren, 34. Boğaziçi Karate Turnuvası'nda altın madalya kazanarak, milli takıma yükselmek için yarışmalara hazırlanıyor.

31.12.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Karate Federasyonunun faaliyet programındaki 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda altın madalya kazanan ortaokul öğrencisi Ezel Ecrin Eren (13), Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası'nda birinci olup milli takıma seçilmek için çalışıyor.

Malatya'daki Orhan Gazi Ortaokulu Spor Kulübünde 3 yıldır karate yapan 13 yaşındaki Ezel Ecrin Eren, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana sporcu olmayı hedeflediğini anlattı.

Okulunun spor kulübünde beden eğitimi öğretmeni Süleyman Yıldırım'ın antrenörlüğünde yarışmalara hazırlandığını dile getiren Eren, 13-15 Aralık'taki 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda altın madalya kazanmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle bir süre antrenmanlara ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Eren, "Uzun süre mola verilmiş bir zaman diliminin ardından hiç beklenmedik bir anda madalya almak insanı mutlu ediyor. Travmalarımı az da olsa azaltıyor. Deprem, antrenmanlarda eksik kalmamıza neden olmuştu ama sağ olsun hocam bizi yetiştirdi. Onun sayesinde güzel yerlere geldim." dedi.

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda milli sporcuları da yendiğini dile getiren Eren, "Bundan sonraki hedefim Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası'nda birinci olup Balkan ve Avrupa şampiyonalarında milli takım adına yer alıp, Malatya'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için hocam Süleyman Yıldırım nezaretinde antrenmanlara sıkı bir şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Yıldırım: "Tüm rakiplerini yenerek birincilik kürsüsünde yer aldı"

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve karate antrenörü Süleyman Yıldırım, spor kulübünü 2021 yılında kurduklarını ve 5 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilerinden Ezel Ecrin Eren'in okullar arası yarışmalarda Türkiye üçüncülüğüyle derece almaya başladığını belirten Yıldırım, "Daha sonra Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda birinci, Uluslararası Marmara Cup Karate Şampiyonası'nda üçüncü oldu. En son 13-15 Aralık'ta düzenlenen ve 4 sporcuyla katıldığımız 34. Boğaziçi Uluslararası Karate Şampiyonası'ndaki 7 maçında tüm rakiplerini yenerek birincilik kürsüsünde yer aldı. Bu turnuvaya 37 ülkeden 4 bin 39 sporcu katıldı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, zararlı alışkanlıklardan uzak kalıp, sevgi, saygı çerçevesinde yaşamalarını sağlamayı, ulusal ve uluslararası müsabakalarda bir yerlere gelmelerini hedeflediklerini kaydeden Yıldırım, karatede aktif 30 sporcuları olduğunu, bu sayıyı arttırıp daha fazla madalya almak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Okul Müdürü Mehmet Olcay Ülger de karate, wushu kungfu, hentbol, futbol ve masa tenisinde faaliyet yürüttükleri spor kulübünde 100 lisanslı sporcuları olduğunu aktardı.

Öğrencileri Ezel Ecrin Eren'i kutlayan Ülger, milli takımda yer alan sporcuları Elanur Boykız (13) ve Yusuf Emre Yıldırım'ın (11) da bu yıl düzenlenen şampiyonalarda derece aldığını, öğrencileri geleceğe taşımak adına çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Milli Takım, Orhan Gazi, malatya, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ezel Ecrin Eren, Karate'de Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:03:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ezel Ecrin Eren, Karate'de Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.