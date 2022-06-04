Futbol: UEFA Uluslar Ligi

82. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Serdar Dursun'un altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0

Kaynak: AA

Çağlar Söyüncü, merih demiral, Cengiz Ünder, Türkiye, Spor, Son Dakika

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