Fatih Karagümrük\'e stat müjdesi

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yeni stadına kavuşacağı müjdesini verdi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük'ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100. yılında Karagümrük'ümüz, 7.680 seyirci kapasiteli yeni stadına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle inşa edeceğimiz bu stat, kulübümüzün tarihi mirasına yakışır bir eser olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a projeye olan destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Yarın oynanacak Kocaelispor maçında, ilçemizin gururu Fatih Karagümrük'e başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL