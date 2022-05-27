Fatih Karagümrük Kulübünden, Volkan Demirel'e teşekkür mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Fatih Karagümrük Kulübünden, Volkan Demirel'e teşekkür mesajı Açıklaması

27.05.2022 13:19
Fatih Karagümrük Kulübünden, Volkan Demirel'e teşekkür mesajı Açıklaması

Fatih Karagümrük Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör Volkan Demirel'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Fatih Karagümrük Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör Volkan Demirel'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Teknik direktörümüz Sayın Volkan Demirel'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinin daha büyük başarılarla dolu olmasını dileriz." denildi.

Demirel, Fatih Karagümrük'le yollarının ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda görevinin sona erdiğini duyurmuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de Volkan Demirel yönetiminde 2021-2022 sezonunu 57 puanla 8'inci sırada tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük Kulübünden, Volkan Demirel'e teşekkür mesajı Açıklaması - Son Dakika


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