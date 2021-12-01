Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda tur atladı

STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Burak Pakkan, Mehmet Yıldırım, Hasan ErdoğanFATİH KARAGÜMRÜK: Utku- Serhat, (Dk.46 Alparslan), Baniya, Zukanovic, Balkovec, Biglia, (Dk.83 Samed Onur), Ahmed Musa, Emre Mor (Dk. 61Levent Mercan), Erhun (Dk. 74 Adnan Uğur), Tunay, Vato (Dk.61 Karamoh)SARIYER: Batuhan Ünsal- Berkan Keskin, Burak Albayrak (Dk.59 Talha Yazgan), Nuri Terliksiz, Hüsnü Başkurt (Dk. 74 Yaşar Acer), Adem Koçak (Dk.85 Emirhan), Emirhan Koca (Dk.74 Koray Kılınç), Barış Memiş, Mertcan Açıkgöz, Furkan Sağman (Dk.85 Taha Yalçıner), Halil İbrahim ÖnerGOLLER: Dk. 23 Zukanovic, Dk.66 Ahmed Musa (Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: Serhat, Biglia (Fatih Karagümrük)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda VavaCars Fatih Karagümrük, Sarıyer'i 2-0'lık skorla geçerek bir üst tura yükseldi.
23'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec'in arka direğe ortasında Zukanovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-027'nci dakikada Barış Memiş'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mertcan'ın şutu yan ağlarda kaldı.36'ncı dakikada Balkovec'in soldan kullandığı kornerde Zukanovic'in kafasıyla arka direğe gönderdiği topta Baniya'nın şutu auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 65'inci dakikada sağ kanattan içeriye giren Tunay'ın, kale sahası önündeki Ahmed Musa'ya pasında Nijeryalı futbolcunun şutu önce üst direğe ardından zemine çarpıp oyun alanına döndü. Yardımcı hakemin uyarısıyla hakem Burak Pakkan golü verdi. 2-0Mücadeleyi 2-0 kazanan Fatih Karagümrük kupada bir üst tura yükseldi.
Kaynak: DHA
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