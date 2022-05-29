Fatih Keleş: "Altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik" - Son Dakika
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Fatih Keleş: "Altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik"

29.05.2022 12:27

- Fatih Keleş: "Altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik" İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş: "Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gurur duyduk" Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, gözünü...

- Fatih Keleş: "Altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik"

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş:

"Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gurur duyduk"

İSTANBUL - Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, gözünü 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti. Kulüp Başkanı Fatih Keleş de altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdiklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Badminton Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, sporcuları tebrik ederken, hepsiyle gurur duyduklarını ifade etti. Şampiyonaların devam ettiğini aktaran Keleş, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 11 madalya kazandık, bunun 4'ünü kulübümüz sporcuları elde etti. Bu sporlara hizmet eden kulübümüz, taraftarlarımız, çalışanlarımız ve teknik heyetimiz adına çok mutluluk verici oldu. Hepsiyle gurur duyduk. Bu sporcular öncesinde, madalyaları elde etmek için çok büyük emekler veriyorlar. Yıllarca çok ciddi emek harcıyorlar ve 1 gün içerisinde de madalya mücadelesine çıkıyorlar. Çok başarılı bir şampiyonaydı" dedi.

"Sporcularımızı gelecek şampiyonalarına hazırlamaya devam edeceğiz"

Kulübün vizyonu hakkında da konuşan Başkan Keleş, "Kulüp olarak 20 branşta ülke sporuna, uluslararası alanda hizmet veriyoruz. Kulübümüzün 270 civarı milli sporcumuz var. Bizde bu şampiyonalar bitmiyor. Gaziantep'te karate şampiyonası var, orada yine kulübümüzü 7 sporcumuz temsil edecek. Oradan da güzel başarılar bekliyoruz. Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları ve öncelikle hedeflediğimiz 2024 Paris Olimpiyatları, oraya bu sporcuları yetiştirmeye ve hazırlamaya çalışıyoruz. Bu yeterli olmayacak, 2028, 2032 ve 2036 Olimpiyat vizyonunu da koyarak altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik. O sporcularımızı da gelecek olimpiyatlara, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fatih Keleş: Altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik
Fatih Keleş: Altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik
Fatih Keleş: Altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik
Fatih Keleş: Altyapılarda çok büyük bir yapılanma içerisine girdik

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Kaynak: İHA

Fatih Keleş, Badminton, İstanbul, Paris, Spor, Son Dakika

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