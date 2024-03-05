Fatih Tekke: Trabzonspor karşısında büyük risk aldık - Son Dakika
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Fatih Tekke: Trabzonspor karşısında büyük risk aldık

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçta büyük risk aldıklarını söyledi. Tekke, takımının iyi performansıyla galip geldiklerini ve ligde kalmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

05.03.2024 00:31  Güncelleme: 00:32
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok iyi organize bir takıma karşı büyük risk alarak maçı 3 golle kazandıklarını söyledi.

Tekke, Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi Trabzonspor'un her detayını analiz ettiklerini kaydetti.

Oyunun ilk bölümünde yaptıkları baskının çok iyi olmadığını anlatan Tekke, "Oyunda birinci veya ikinci pozisyonda gol bulmamız bizim için olumluydu. İkinci gol belki sahalarda görülmeyecek bir şekilde oyunu bizim lehimize döndürdü. Maçta baskı şeklimizi değiştirebileceğimiz ana kadar, 10-15 dakikalık dilimde Trabzonspor fırsatlar buldu. Oyun Trabzonspor'un lehine gidiyordu. Fakat 3-4-3 baskımızı yapmaya başlayınca biraz daha oyun oturdu ve fırsatlar da bulduk. Gayet de iyi oldu." diye konuştu.

Trabzonspor karşısında galip gelmek için risk aldıklarını aktaran Tekke, "Üç puan almamız gerekiyordu. Bizim bu puanlara çok ihtiyacımız vardı. Çok iyi organize bir takıma karşı çok büyük risk alarak ve oyuncularımın çok iyi performansıyla maçı 3 golle kazanmış olduk. Bu bizim için çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

Tekke, ligde kalmak için mücadele ettiklerini, her puanın, her maçın kendileri için değerli olduğunu vurguladı.

Enis Destan'ın stiline değinen Tekke, "Neyi var neyi yok veren bir oyuncu. Dolayısıyla yolu açık gözüküyor. Ama herkesin eksiği olduğu gibi onun da eksikleri var. Oyuncu oynadıkça daha iyi olma yolunda adımlar atıyor. Ona da başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

Taraftarla, Trabzonlu insanlarla bağının bir başka olduğunun altını çizen Tekke, şunları kaydetti:

"Bugün Alanyaspor için her takımda yaptığım gibi çok çalışan bir teknik adam pozisyonundayım. Yaptığım işi seviyorum. Çok doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Her ne kadar bunu insanlar görmek istemese bile. Ama önceliğim benim şu an buraya geldiğimden itibaren son saniyesine kadar ligde kalmamız lazım. Alanyaspor ilçe takımı ama çok iyi şeyleri verebilecek bir camia. Bu seneyi atlatmamız lazım. Bu sene Alanyaspor'un ligde kalması lazım. Allah nasip ederse burada çok daha güzel şeyler olacak."

Bazı oyuncuların performansının artması gerektiğine değinen Tekke, "Bugün sadece bir maç kazandık. Dolayısıyla biz her maça çok daha dikkatli devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke: Trabzonspor karşısında büyük risk aldık - Son Dakika

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