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Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak - Son Dakika

Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak

20.01.2022 14:09

Teknik direktörlük gömleğini asan Fatih Terim'in aklında Alman devi Bayern Münih'te uygulanan model var. Camiadan gelen "Aday ol" çağrıları sonrasında yönetim modeline dair bir plan hazırlayan Terim'in aday olması durumunda yönetimini iş insanı-bürokrat ağırlıklı isimler yerine eski sporcu veya hocalardan kuracağı öğrenildi.

Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı krizle teknik direktörlük gömleğini asan Fatih Terim'in aklında artık Galatasaray başkanlığı var. Bu yöndeki iddialar kulislerde daha yüksek sesle dile getirilir durumda.

YÖNETİM MODELİNE DAİR BİR PLAN HAZIRLADI

Konuşulanlara göre Fatih Terim, camiadan gelen 'aday ol' taleplerine daha fazla direnememe ihtimaline karşın yönetim modeline dair bir plan hazırladı. Efsane çalıştırıcı, aday olursa yönetimini iş insanı-bürokrat ağırlıklı isimlerden oluşturmayacak.

EKİBİNİ GALATASARAYLI ESKİ SPORCULARDAN KURACAK

Bayern Münih modelini benimseyen Fatih Terim, ekibini Galatasaray'ın eski sporcu ve/veya hocalarından kuracak. Böylece branşlar, işin mutfağından gelen profesyonellerce yönetilecek.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMDE ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sözcü'nün haberine göre tüm bunlara karşın Fatih Terim, bir olağanüstü seçimde aday olmayı şimdilik düşünmüyor.

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Bayern Münih, Burak Elmas, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak - Son Dakika
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