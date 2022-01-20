Fatih Terim'in aklında Bayern modeli var! Başkan adayı olursa yönetimi eski sporculardan oluşacak

Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı krizle teknik direktörlük gömleğini asan Fatih Terim'in aklında artık Galatasaray başkanlığı var. Bu yöndeki iddialar kulislerde daha yüksek sesle dile getirilir durumda.
Konuşulanlara göre Fatih Terim, camiadan gelen 'aday ol' taleplerine daha fazla direnememe ihtimaline karşın yönetim modeline dair bir plan hazırladı. Efsane çalıştırıcı, aday olursa yönetimini iş insanı-bürokrat ağırlıklı isimlerden oluşturmayacak.
Bayern Münih modelini benimseyen Fatih Terim, ekibini Galatasaray'ın eski sporcu ve/veya hocalarından kuracak. Böylece branşlar, işin mutfağından gelen profesyonellerce yönetilecek.
Sözcü'nün haberine göre tüm bunlara karşın Fatih Terim, bir olağanüstü seçimde aday olmayı şimdilik düşünmüyor.
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