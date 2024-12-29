Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş - Son Dakika
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Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

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Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkan Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, hazırlık karşılaşmasında Damac'ı 4-1 mağlup etti. Böylelikle Terim, yeni kariyerine galibiyetle başlamış oldu.

29.12.2024 19:19  Güncelleme: 19:34
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Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibiyle ilk maçına çıktı. Hazırlık maçında Damac ile karşılaşan Terim'in takımı, rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İLK MAÇINDAN GALİP AYRILDI

Al Shabab'ın gollerini Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı. Damac Club'te tek gol ise Hazza Al-Ghamdi'den geldi. Bu sonuçla birlikte Türk teknik adam Fatih Terim, Al Shabab'da çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı.

AL-SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk resmi maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Fatih Terim\'den Suudi Arabistan\'a görkemli giriş

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • monşer null:
    Sahte Kabadayı Gelmiş::))) 58 22 Yanıtla
  • Yusuf Kahraman:
    Yaş olmuş 71 senin paraya pula ihtiyacın mı var, ülkenden uzakta kimseye faydası olmayan Atatürk düşmanı sözde islam ülkesinin takımında ne işin var be adam 48 28 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Di mi yani git şarabını yudumla ezikler gibi 6 10
  • Oğuzhan DİNLEMEK:
    Yunanistan Fatih’i ?? 20 22 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Artık her 3 haberden birini Fatih Terim olarak okuruz. Daha nasıl sıkıcı haber yapılabilir ki. Sizede boş şeyler yazmak için malzeme çıktı. 30 7 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    bir kac aya geri döner 25 9 Yanıtla
  • Depeche:
    Faiz sever göbeği 24 9 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    osuruğun Teki 18 8 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Logo bunu köy takımına alacağım boş vakitte koyunları otlatır Yakında tekmeyi yer Kasıntı 14 4 Yanıtla
  • Tayfun Eskici:
    Parator görev başında 13 4 Yanıtla
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