Fatih Terim\'den Suudi Arabistan\'a görkemli giriş

Spor

174 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili kahreden gerçek

Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibiyle ilk maçına çıktı. Hazırlık maçında Damac ile karşılaşan Terim'in takımı, rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İLK MAÇINDAN GALİP AYRILDI

Al Shabab'ın gollerini Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı. Damac Club'te tek gol ise Hazza Al-Ghamdi'den geldi. Bu sonuçla birlikte Türk teknik adam Fatih Terim, Al Shabab'da çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı.

AL-SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk resmi maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.