Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!

Galatasaray ile yolları ayıran Fatih Terim ve son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, yıllar sonra buluştu. Trabzon Kültür Derneği'ndeki kahvaltıda futbol ve siyaset dünyasına damga vuran birbirinden önemli isimler de yer aldı.

AĞIR TOPLAR AYNI MASADA

Türk futboluna damga vurmuş isimler kahvaltıda buluştu. Eski Devlet Bakanı Mehmet Ağar, UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Türk futbolunun önemli teknik direktörleri Şenol Güneş, Fatih Terim, Rasim Kara, TFF eski yöneticilerinden Süheyl Önen, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen; Trabzon Kültür Derneği Başkanı Ergun Gürsoy ve İkinci Başkan Dr. Erdal Atalay'ın ev sahipliğinde bir araya geldiler.