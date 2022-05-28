Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada! - Son Dakika
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Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!

28.05.2022 18:01

Trabzon Kültür Derneği'nde verilen yemekte Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir araya geldi. Dernek Başkanı Ergun Gürsoy ve İkinci Başkan Dr. Erdal Atalay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Mehmet Ağar, Şenes Erzik, Lütfü Arıboğan ve Sami Çölgeçen gibi spor ve siyaset dünyasının ünlü isimleri de yer aldı.

Galatasaray ile yolları ayıran Fatih Terim ve son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, yıllar sonra buluştu. Trabzon Kültür Derneği'ndeki kahvaltıda futbol ve siyaset dünyasına damga vuran birbirinden önemli isimler de yer aldı.

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Türk futboluna damga vurmuş isimler kahvaltıda buluştu. Eski Devlet Bakanı Mehmet Ağar, UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Türk futbolunun önemli teknik direktörleri Şenol Güneş, Fatih Terim, Rasim Kara, TFF eski yöneticilerinden Süheyl Önen, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen; Trabzon Kültür Derneği Başkanı Ergun Gürsoy ve İkinci Başkan Dr. Erdal Atalay'ın ev sahipliğinde bir araya geldiler.

Fatih Terim ve Şenol Güneş, Trabzonluların mekanında buluştu! Masadaki diğer isimler daha bomba
Fatih Terim ve Şenol Güneş, Trabzonluların mekanında buluştu! Masadaki diğer isimler daha bomba
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Fatih Terim, Şenol Güneş, Siyaset, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada! - Son Dakika


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