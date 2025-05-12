Fatmagül Çevik Isparta'da Kutlandı - Son Dakika
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Fatmagül Çevik Isparta'da Kutlandı

Dünya Şampiyonu halterci Fatmagül Çevik, Isparta'da başarısını hemşehrileriyle kutladı.

12.05.2025 14:51
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Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar +87 kiloda toplamda altın, koparmada gümüş ve silkmede bronz madalya kazanan milli halterci Fatmagül Çevik, Isparta'da şehir turu yaparak başarısını hemşehrileriyle kutladı.

Peru'nun başkenti Lima'da 30 Nisan-5 Mayıs'ta düzenlenen Halter Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Isparta Belediyesi sporcusu Fatmagül, memleketi Isparta'da çiçeklerle karşılandı.

Isparta Belediye Meclis Toplantısı'nı ziyaret eden milli halterci, burada tebrikleri kabul ettikten sonra kendisi için düzenlenen şehir turuna katıldı. Araçtan elindeki Türk bayrağını sallayarak hemşehrilerini selamlayan Fatmagül, ilgi gördü.

Fatmagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışma sürecinde yüksek bir öz güvene sahip olduğunu söyledi.

"Yarışma anı, her şeyin belirsiz olduğu bir an. Ancak kendime güveniyordum." diyen Fatmagül, "Antrenmanlardaki çalışmalarıma sadık kaldım. Ferit hocam her zaman yanımda oldu. Ona inandığım gibi, kendime de inandım ve rakiplerimi gözümde büyütmedim. Sahneye çıktığımda sadece kendime odaklandım." ifadelerini kullandı.

Silkmede 135 kilo kaldırarak kendi rekorunu da geliştirdiğini vurgulayan milli halterci, "Antrenmanda en fazla 131 kilo kaldırmıştım. Yarışmada bunu 4 kilo artırdım. Çok mutlu oldum. Altın madalyayı ülkeme getirdim, İstiklal Marşı'mızı Peru'da okutmak büyük bir gururdu. Ağır sıklette dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın halterci oldum, bunun da ayrı bir mutluluğu var." diye konuştu.

Kamp sürecinin oldukça stresli geçtiğini ve "Yapamazsın" diyenler olduğunu dile getiren Fatmagül, "Ama ben her seferinde daha fazlasını yapmayı düşündüm. Bu bir son değil. Önümüzde U-23 ve Gençler Avrupa Şampiyonası var. Arnavutluk'ta yapılacak. Orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. Bu yıl ayrıca İslam Oyunları'na da katılacağım. Nihai hedefim ise 2028 Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

Fatmagül Çevik'in antrenörü Ferit Şen ise ağır sıklette dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk sporcunun yetişmesine katkı sunmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Baba Çevik: " Bu duygu anlatılamaz, sadece yaşanır"

Milli sporcunun babası ve aynı zamanda güreş antrenörü olan Bayram Çevik ise kızının başarısını evinde ailesi ve yakınlarıyla sosyal medya üzerinden izlediğini belirtti.

Yaşadığı mutluluğu kelimelerle tarif edemediğini söyleyen Çevik, "Evdeki coşku görülmeye değerdi. Herkes birbirine sarıldı, sevinç çığlıkları attı. Bu duygu anlatılamaz, sadece yaşanır. Analar çeker zahmeti, babalar bilir kıymeti. Böyle evlatlarımız Türk'ün gücünü dünyaya duyuruyor." dedi.

Anne Asiye Çevik ise kızının sporculuk yolculuğunun başında bazı çekinceleri olduğunu ancak zamanla bu ön yargıları yıktığını ifade etti.

Kızı sahneye çıktığında izleyemediğini, gözlerini kapatıp dua ettiğini anlatan Asiye Çevik, "Çünkü sakatlanma korkusu yaşıyorum. Ama o başarılı olunca gururdan gözyaşı döküyorum. Aramızda çok özel bir bağ var. Onun yokluğunu çok hissediyorum ama Türk bayrağını başka ülkelerde dalgalandırması bu hasreti unutturuyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatmagül Çevik Isparta'da Kutlandı - Son Dakika

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