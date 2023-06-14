FC Nantes, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı - Son Dakika
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FC Nantes, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı

14.06.2023 23:16

Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanarak 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Nantes, geçtiğimiz sezon kiraladığı Mohamed için 11 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Ligue 1 ekiplerinden Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'i renklerine bağladı. Mısırlı golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandı.

5.7 MİLYON EUROYA SATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunun devreye sokulduğu ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde 5.7 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan 25 yaşındaki Mostafa Mohamed, bu maçlarda 11 gol 4 asist kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ALPER BERK: İcardi kalacak mı belli değil, gomis gitmiş , Mustafa, bence iş yapardı en kötü icardi kalsa da ikilisi iyi olurdu, vermekle hata etmişler. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Mostafa Mohamed, Galatasaray, Fransa, Spor, Son Dakika

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