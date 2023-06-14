FC Nantes, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı

Ligue 1 ekiplerinden Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'i renklerine bağladı. Mısırlı golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunun devreye sokulduğu ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde 5.7 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan 25 yaşındaki Mostafa Mohamed, bu maçlarda 11 gol 4 asist kaydetti.
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