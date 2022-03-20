Felipe Sanchez Mateos: "Çok mutluyuz" - Son Dakika
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Felipe Sanchez Mateos: "Çok mutluyuz"

20.03.2022 00:58
Felipe Sanchez Mateos: "Çok mutluyuz"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, deplasmanda aldıkları 2-0'lık Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada kontrollü oynayarak oyunu domine ettiklerini belirterek, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, deplasmanda aldıkları 2-0'lık Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada kontrollü oynayarak oyunu domine ettiklerini belirterek, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, açıklamalarda bulundu.

Felipe Sanchez Mateos, "Böyle bir sahada puana ihtiyacı olan takıma karşı gelip geldiğimiz çok mutluyuz. Geçen hafta kendi sahamızda aldığımız farklı mağlubiyetten sonra oyuncuları maça hazırlamak kolay olmadı. Fakat oyuncularımız bugün çok sağlam bir mental duruş sergilediler. Bugün sahada 97 dakika nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi bildiler. Kontrollü oynadık ve domine ettik Özellikle ikinci yarıda rakibimizin geri bölgede üçlüye dönmesinin ardından işimiz biraz daha kolaylaştı. Bu yaptıkları hamleye karşı bizim de yaptığımız oyuncu değişiklikleri bize sonucu getirdi. Golleri atan oyuncularımızın kulübeden girip sahaya getirdikleri enerji bize galibiyeti getirdi" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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