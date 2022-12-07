Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile devam eden Arda Güler problemini kökünden çözdü: 2,5 milyon euro ödenecek, en az 4 futbolcu kiralık gidecek

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'a rakip oldu! Bir isim yarışı farklı kazandı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Arda Güler süre aldığı maçlarda performansıyla fark yaratıyor. Genç yıldızdan büyük bir gelir bekleyen sarı-lacivertliler, Arda Güler'in haklarının yüzde 100'ünü almaya hazırlanıyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Arda Güler'in bonservisinin yüzde 20'sine sahip Gençlerbirliği ile görüşmelerde sona geldi. Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş arasındaki prensip anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

BİRÇOK FUTBOLCU KİRALIK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro ücret verecek. Zor durumdaki başkent ekibine Lemos, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir ve bazı U19 Takımı oyuncularının içinde yer aldığı beş-altı futbolcu kiralık sunulacak; ücretleri de karşılanacak. Başkan Ali Koç ile mevkidaşı Niyazi Akdaş yarın bir araya gelip kesin anlaşmaya varacak.