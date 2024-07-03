Fenerbahçe, Avusturya\'da ikinci etap çalışmalarına devam ediyor

Yeni sezon ikinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Kuvvet ve dayanıklılıkla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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