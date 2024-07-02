Fenerbahçe, Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya gitti ve akşam saatlerinde antrenman yaparak çalışmalara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, çeşitli çalışmalar ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Yeni transfer Çağdaş Söyüncü de kampa katıldı.

02.07.2024 21:55
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Fenerbahçe, Avusturya'da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için bugün Avusturya'nın Graz kentine gitti. Kamp çalışmalarını 13 Temmuz'a kadar Bad Waltersdorf bölgesinde gerçekleştirecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren idman; çift kale maçların ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Çağdaş Söyüncü de kampa katıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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