Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi Arasında Transfer Görüşmesi - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi Arasında Transfer Görüşmesi

15.06.2023 20:54

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi arasında gerçekleşen transfer görüşmesinde, PSG'nin Arda Güler'i, Fenerbahçe'nin ise Mauro Icardi'yi istediği ortaya çıktı. Ali Koç'un Icardi için takas teklifi yaptığı ve Arda için ekstra para istediği iddia edildi. PSG Başkanı ise Arjantinli yıldız için en az 14-15 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile bir araya gelmişti. Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmazken bugün ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

Sabah'ın haberine göre; söz konusu görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. İki başkan da transfer çalışmaları kapsamında birbirlerinin yıldız isimleri üzerinden nabız yokladı. PSG'nin gündeminde sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler'in Fenerbahçe'nin gündeminde ise Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin olduğu belirtildi.

"ARDA ÇOK ÖZEL BİR YETENEK"

Fransız devi PSG'nin Başkanı Nasser Al Khelaifi, Ali Koç'a Avrupa'da birçok kulübün transfer listesinde olan Arda Güler'in durumunu sordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Arda çok özel bir yetenek. Bir yıl daha takımda tutmak için uğraşıyoruz. Zaten sonrasında çok büyük takımlarda forma giyeceğine olan inancımız çok büyük. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" yanıtını verdiği ve karşı hamleye geçtiği öğrenildi.

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"TAKIMIZDA İSTİYORUZ"

Koç'un geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi PSG'de olan Icardi'yi istediği iddia edildi. Başkan Koç'un, "Icardi'yi takımımızda istiyoruz. Süper Lig'de başarılı işlere imza attı. Bize de büyük katkı verecektir. Nasıl yardımcı olursunuz?" dediği öne sürüldü.

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ICARDİ ARTI PARA İSTEDİ

Nasser Al Khelaifi ise Arjantinli yıldız için en az 14-15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediklerini söyledi. 30 yaşındaki golcünün kontratını 30 Haziran 2024'e kadar elinde tutan Fransız kulübünün başkanı, fiyat konusunda geri adım atmayacaklarını da ifade etti. Ali Koç'un daha sonra Arda için Icardi'nin yanı sıra ekstradan para da istediği iddia edildi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi Arasında Transfer Görüşmesi - Son Dakika


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