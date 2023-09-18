Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı renklerine bağladı! İlk sezonu başka bir takımda oynayacak - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı renklerine bağladı! İlk sezonu başka bir takımda oynayacak

Son Güncelleme: 18.09.2023 11:32

Fenerbahçe Beko, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Zagars, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup'ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'ta geçirecek.

Fenerbahçe Beko, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Zagars ile üç yıllık sözleşme imzalandı.

"İLK SEZONUNU BC WOLVES'TA GEÇİRECEK"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup'ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'ta geçirecek." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı renklerine bağladı! İlk sezonu başka bir takımda oynayacak

Fenerbahçe Beko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı renklerine bağladı! İlk sezonu başka bir takımda oynayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı renklerine bağladı! İlk sezonu başka bir takımda oynayacak - Son Dakika
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