Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı renklerine bağladı! İlk sezonu başka bir takımda oynayacak

Fenerbahçe Beko, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Zagars ile üç yıllık sözleşme imzalandı.

"İLK SEZONUNU BC WOLVES'TA GEÇİRECEK"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup'ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'ta geçirecek." ifadelerine yer verildi.